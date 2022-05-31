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Автор издания OilPrice предупредил Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций

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Andrew Kelly/Reuters

В случае отказа со стороны Евросоюза от российской нефти, это объединение стран столкнется с «худшим кошмаром» политиков – стагфляцией. Об этом пишет аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви.

По его словам, ситуация на Украине заставила сомневаться восстановились ли страны континента от последствий пандемии. На сегодняшний день государства-члены ЕС переживают стремительный рост цен на энергоносители и испытывают инфляционный кризис.

«Но главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции (ситуация при которой экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются инфляцией) — худшему кошмару политиков», — написал Ризви.

Ранее 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что полное воздействие введенных в отношении России санкций начнет ощущаться летом.

До этого Европейский союз исключил из последнего варианта очередного пакета антироссийских санкций запрет на покупку россиянами недвижимости. В публикации отмечается, что против подобного ограничения выступил Кипр.

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