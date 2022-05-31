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В Еврокомиссии заявили о планах ЕС отказаться от 90% импорта нефти из России

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Евросоюз надеется до конца 2022 года сократить импорт нефти из России на 90%. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России. Это позволит сократить нефтяной импорт из РФ на 90% до конца года», — заявила глава Еврокомиссии.

Комментарий фон дер Ляйен относится к ранее достигнутому лидерами Евросоюза соглашению о запрете на импорт более двух третей нефти из России. Также на саммите в Брюсселе они достигли политической договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие. По его мнению, необходим прогресс в санкциях, чтобы заставить Российскую Федерацию искать мира с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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