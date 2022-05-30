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В России возобновят выпуск холодильников советского бренда «Орск»

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Avito.ru

На промышленной площадке завода НПО «Орск» возобновляют серийное производство холодильников под брендом «Орск» после многолетнего простоя, сообщает «Подъем» со ссылкой на министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

В министерстве рассказали, что к концу года предприятие будет производить до 10 тыс. холодильников в месяц, а за два года нарастит объем до 200 тыс. в год.

«Холодильники «Орск» — это то, что известно всей стране. В советские годы это был вариант надежного и экономного прибора. По 30-40 лет они стоят и до сих пор работают, и исправно служат», — заявили в министерстве.

Представительства предприятия откроют в Орске, Оренбурге и Москве. Холодильники делают на заводе на итальянском оборудовании: «от нуля, рулонного метала и до полной сборки за 72 часа».

«Двигатели и автоматика — из Китая. Все остальное — российское. Это абсолютно современные конкурентоспособные холодильники. Сегодня с конвейера каждые 10 минут выходит новый холодильник», — отметили власти.

Новый холодильник «Орск» будет стоить в пределах 20-25 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что на заводе «Renault Россия», который перешел в собственность правительства Москвы, может сохраниться выпуск моделей французской марки.

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