Металлообработчики объяснили запрет на вывоз лома цветмета из ДНР борьбой с мародерством

Постановление главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о запрете на вывоз лома цветных металлов является полезной инициативой, которая поможет избежать случаев незаконного обогащения и мародерства. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Ассоциации металлообрабатывающих предприятий (АМП) Андрей Храпов.

«Возможно, это решение принято, чтобы не было незаконного вывоза лома цветных металлов за пределы республики. Чтобы все активы сохранились в ДНР и использовать для собственных нужд республики. Это ограничительная мера, которая поможет в дальнейшем избежать случаев мародерства», — предположил Храпов.

Он добавил, что подобные меры уже начали применять на территории России. По его мнению, данная инициатива является полезной практикой для преодоления влияния внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке.

«В России с 1 февраля 2022 года введен запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов сроком на шесть месяцев. Мера, разработанная Министерством финансов РФ, направлена на обеспечение сырьем отечественных предприятий. Введение временного запрета вывоза с территории России лома и отходов драгоценных металлов увеличит загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов», — резюмировал Храпов.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее запретил продажу лома цветных металлов в случае их незаконного сбора или перевозки за пределы республики. Согласно документу, юридическим и физическим лицам предписано информировать о таких фактах органы внутренних дел ДНР.