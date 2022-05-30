The Times: Россия смогла взять под контроль мировой рынок пшеницы

Россия взяла под контроль мировой рынок пшеницы, обвиняя зарубежные страны в создании фальшивого зернового кризиса вокруг Украины. Об этом пишет британская The Times.

В публикации отметили, что победой России стала пшеница. Речь идет о том, что российская пшеница заполнила образовавшийся на глобальном зерновом рынке дефицит. При этом продается не только больше товара, но и по более высокой цене. Поэтому указание президента России Владимира Путина по увеличению сельскохозяйственного экспорта страны в 2024 году на 50% является вполне реальным.

В издании добавили, что сейчас более 20 млн тонн зерна с Украины не может добраться до места назначения.

Аналитики посчитали, что в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это же время российский экспорт поднялся на 18%. При этом российский бюджет уже получил $1,9 млрд доходов от налогов на экспорт пшеницы.

27 мая глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума заявил, что в России в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному.