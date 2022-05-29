Вучич рассказал о трехкратном снижении стоимости газа из РФ для Сербии

Сербский президент Александр Вучич рассказал журналистам, что в беседе с главой РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность о почти трехкратном снижении цены газа для Сербии, передает РИА «Новости».

По его словам, сторонам осталось обсудить тему увеличения поставок газа до дополнительных 800 млн кубометров в год и затронуть вопросы ценообразования для части импорта топлива.

«А о 2,2 млрд кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с РФ. Так что если на бирже TTF цена газа около $960 за тыс. кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тыс., а может, и до 4 тыс. за тыс. кубометров, то при нынешней цене будем получать около $340-350 за тыс. кубометров», — рассказал Вучич.

Он добавил, что разговор с Путиным прошел хорошо по разным темам. Также стороны обсудили строительство хранилищ дизеля и сырой нефти в Сербии.

«Для нас имеет решающее значение обеспечить достаточные объемы энергоносителей, и в соответствии с этим мы начнем, и на это потребуется год-полтора, строить хранилища дизеля и сырой нефти на территории нашей страны. Также начнем, и об этом я частично разговаривал сегодня с президентом Путиным, дальнейшее строительство хранилищ газа в Сербии, а на это время будем иметь объемы хранения до 500 миллионов кубометров в Венгрии», — отметил президент Сербии.

Ранее Вучич обсудил с Путиным «актуальную повестку» отношений двух стран, а также вопросы торгово-экономической кооперации и «стратегического партнерства».