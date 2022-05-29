Доля не верящих в дефолт страны россиян превысила 80%

Большинство россиян (82%) заявили о том, что не ожидают наступления дефолта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Однако при возможном наступлении дефолта, 84% опрошенных заявили, что новый кризис не приведет к ситуации, схожей с тяжелым положением в 1998 году. О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов. Остальные воздержались от ответа.

Кроме того, если дефолт все-таки наступит, то чуть больше четверти (26%) россиян опасаются обвала рубля. 23% заявили, что боятся еще большего роста инфляции, а 17% отметили, что их пугает рост безработицы.

Аналитики добавили, что 93% россиян вообще не знают что делать, если дефолт наступит. 7% указали на то, что у них есть план. В частности из тех, кто готовы, 46% заявили о готовности сократить свои расходы. 18% решили создать подушку безопасности, 15% — скупят валюту, 8% решили забрать деньги с вкладов.

27 мая министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что заявление о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Глава ведомства добавил, что Россия продолжит подтверждать роль надежного заемщика.