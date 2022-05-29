В «Эквифакс» заявили, что число кредитных карт в России превысило 50 млн

Количество кредитных карт в России, по данным на апрель, впервые превысило отметку в 50 млн, заявили в бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации организации, по почти 3 млн кредиток соотечественники допустили просрочку более чем на 90 дней.

Портфель кредитных карт российских банков в апреле текущего года обновил исторические максимумы. Данный показатель вырос на 1,05% — до рекордных 1,4 трлн руб.

«Рост объема портфеля кредитных карт объясняется особенностью самого вида кредитования. Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор пока не возникает острая потребность», — объяснили в бюро.

Выяснилось, что объем просрочки по кредитным картам увеличился на 1,9% — до максимальных 175,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что средний лимит по кредитным картам в России опустился до минимальных значений с июля 2020 года.