Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с 2014 года регион потерял миллиарды долларов из-за политики Украины и отказа от торговых взаимоотношений с Россией, сообщает ТАСС.

«Промышленная площадка исторической Новороссии просто колоссальная <...>. Только в одной Запорожской области объем экспорта в Россию всегда считался в миллиардах долларов», — указал Рогов.

В Запорожской области производится до 25% всей электроэнергии Украины, кроме того — регион промышленно развит в отношении черной и цветной металлургии, а также производит значительную долю продовольствия.

Рогов считает, что запрет на торговлю с Россией и товарный обмен являются преступлением киевских властей.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе надеются, что будет создан сухопутный коридор в Крым из Москвы.