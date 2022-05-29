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В Запорожской области рассказали об убытках региона после 2014 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с 2014 года регион потерял миллиарды долларов из-за политики Украины и отказа от торговых взаимоотношений с Россией, сообщает ТАСС.

«Промышленная площадка исторической Новороссии просто колоссальная <...>. Только в одной Запорожской области объем экспорта в Россию всегда считался в миллиардах долларов», — указал Рогов.

В Запорожской области производится до 25% всей электроэнергии Украины, кроме того — регион промышленно развит в отношении черной и цветной металлургии, а также производит значительную долю продовольствия.

Рогов считает, что запрет на торговлю с Россией и товарный обмен являются преступлением киевских властей.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе надеются, что будет создан сухопутный коридор в Крым из Москвы.

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