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В России вступил в силу закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать фейковые региональные бренды. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс России. Их предложила принять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Закон запрещает регистрировать товарные знаки обозначения, которые включают воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров.

Если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом, то такой товарный знак не будет зарегистрирован.

Также нельзя, чтобы товарный знак ущемлял интересы лиц, которым принадлежат права на географическое указание или наименование места происхождения товара.

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