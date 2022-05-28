В России вступил в силу закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать фейковые региональные бренды. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс России. Их предложила принять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Закон запрещает регистрировать товарные знаки обозначения, которые включают воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров.

Если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом, то такой товарный знак не будет зарегистрирован.

Также нельзя, чтобы товарный знак ущемлял интересы лиц, которым принадлежат права на географическое указание или наименование места происхождения товара.