Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СК РФ возбудил новые уголовные дела против командиров ВС Украины 11:24
За сутки в России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом 11:21
Лондонский «Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем 11:20
Politico: Зеленского позвали на саммит ЕС 11:20
Испания планирует разместить в Латвии зенитные ракетные комплексы NASAMS 11:09
Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал «Реал» фаворитом финала Лиги... 11:01
Минобороны России сообщило об успешном запуске ракеты «Циркон»... 10:59
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова ответила на критику своего «обезьяньего»... 10:57
В Екатеринбурге американка спалила автомобиль бывшего бизнес-партнера 10:57
Защитник «Калгари» Задоров играл всю серию с «Эдмонтоном» с тремя... 10:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

El Pais: ЕС планирует реализовать военно-морскую миссию по вывозу зерна с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vincent Mundy/Reuters

Европейский союз рассматривает возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с зерном с Украины. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Вывоз зерна планируется реализовать из Одессы, через Черное море. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

По данным издания, ЕС уверены в необходимости скорейшего вывоза с Украины большого количества кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированной на территории страны.

Газета напоминает, что проход европейских судов в порт Одессы регулируется Конвенцией Монтрё. За выполнением ее статей следит Турция. Источник El Pais считает, что турецкая сторона дала бы разрешение на проход кораблей ЕС, поскольку речь идет о гуманитарной операции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть