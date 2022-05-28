El Pais: ЕС планирует реализовать военно-морскую миссию по вывозу зерна с Украины

Европейский союз рассматривает возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с зерном с Украины. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Вывоз зерна планируется реализовать из Одессы, через Черное море. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

По данным издания, ЕС уверены в необходимости скорейшего вывоза с Украины большого количества кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированной на территории страны.

Газета напоминает, что проход европейских судов в порт Одессы регулируется Конвенцией Монтрё. За выполнением ее статей следит Турция. Источник El Pais считает, что турецкая сторона дала бы разрешение на проход кораблей ЕС, поскольку речь идет о гуманитарной операции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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