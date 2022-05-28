Эксперт Oxford Economics назвала главную причину укрепления рубля

Главной причиной укрепления российского рубля стало подорожание энергоносителей и переход на рубли при их оплате. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов компании Oxford Economics.

В начале мая агентство Bloomberg назвало рубль лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару. Отмечалось, что этом поспособствовали принятые меры по контролю капитала.

По мнению специалиста OE Татьяны Орловой, несмотря на то, что экспорт российских энергоносителей снизился на фоне введенных эмбарго и санкций, рост стоимости сырьевых товаров значительно компенсирует это снижение.

Она добавила, что Россия каждый месяц получает порядка $20 млрд от продажи энергоносителей. С конца марта многие иностранные компании согласились с требованием Москвы платить за энергоносители в рублях, что повлияло на дальнейший рост стоимости российского рубля.

«Все эти факторы создают спрос на рубли, повышая стоимость валюты», — сообщает CBS.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.