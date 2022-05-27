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Силуанов заявил, что власти запустили на поддержку экономики страны 8 трлн рублей

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что власти запустили на поддержку экономики страны 8 трлн рублей. Об этом глава Минфина сказал на лекции в Финансовом университете, пишет «Интерфакс».

«Общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал Силуанов.

Он отметил, что на пенсионное обеспечение в этом году потратят 600 млрд рублей, в следующем — 1 трлн рублей.

Силуанов напомнил, что в этом году в России отменили бюджетное правило: теперь все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

Ранее 27 мая Силуанов выразил мнение, что заявление о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт этот западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что Россия продолжит подтверждать роль надежного заемщика.

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