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Силуанов: заявления о дефолте в России не имеют ничего общего с действительностью

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что заявление о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт этот западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что Россия продолжит подтверждать роль надежного заемщика.

Ранее Силуанов утверждал, что объявление технического дефолта в России никак не повлияет на экономику.

Заявление о потенциальном дефолте России по внешнему госдолгу начали появляться после того, как власти США не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. При этом СМИ сообщили, что у Москвы есть способ избежать этого сценария.

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