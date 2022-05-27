Мишустин заявил о снижении инфляции в России до уровня 1999 года

Уровень инфляции в России по состоянию на конец мая достиг минимума с 1999 года. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России», передает РИА «Новости».

По его словам, в последнюю неделю мая аналитики зафиксировали дефляцию.

Премьер-министр добавил, что в начале месяца в России снизилось потребление — обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, в конце месяца спад уменьшился до 3%.

В правительстве рассчитывают на то, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексация пенсий, позволят нормализовать ситуацию с потребительским спросом в скором времени вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов.

Мишустин подчеркнул, что этот шаг поможет компенсировать ситуацию с увеличением цен и поддержать спрос.

25 мая президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране замедлилась и по итогам 2022 года может составить не более 15%.