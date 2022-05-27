Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Владелец Zara отправил часть российских сотрудников в режим простоя 15:33
В Канаде рассказали, что обучали украинских военных в рамках двухстороннего... 15:31
Экс-игрок ЦСКА Масалитин считает, что «Ливерпуль» в финале ЛЧ пойдет... 15:31
Дочь Янковского и Фандеры призналась, что два месяца скрывала от родителей отчисление... 15:29
Эмбер Херд заявила об угрозах убийством из-за суда с Джонни Деппом 15:29
Lucasfilm показала первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5» 15:28
В Твери обнаружили бордель с несовершеннолетней проституткой в массажном... 15:27
Дима Билан назвал фаната «заразой» со сцены Ледового дворца 15:27
В Челябинске сотрудник аэропорта украл у пассажира дорогие наушники во время... 15:27
Филиппинцы стали скупать книги о диктаторе Маркосе после того, как его сын стал... 15:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Инвестор Марчинский объяснил, почему доллар не укрепится до 80-90 рублей в июне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В ближайшие недели доллар не вырастет до уровня конца февраля — начала марта из-за сильного дисбаланса экспорта и импорта российской экономики. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь инвестиционного фонда «Y2 Finance» Ян Марчинский.

«В ближайшее время мы вряд ли увидим падения рубля до уровня 80-90 за доллар. В России по-прежнему сильный дисбаланс экспорта и импорта, нашей экономике на данный период не нужно закупать много валюты. Доллару очень сложно в таких условиях вырастать — особенно в ситуации, когда нерезиденты фактически не допущены к биржевым торгам, а российский газ продают за рубли», — считает Марчинский.

По его мнению, в ближайшее время мы увидим пиковый момент отскока рубля к доллару. Но затем в любом случае произойдет стабилизация. В конце мая — начале июня доллар, скорее всего, поднимется до уровня 72-74 руб. Именно такой курс является наиболее оптимальным для российского бюджета.

«Я думаю, что выше этой планки рубль в ближайшее время не поднимется. Сейчас в целом очень дорогая нефть, баррель Urals торгуется под $85, Brent — под $115. Поэтому у нас сейчас и так бюджет должен хорошо наполняться», — резюмировал Марчинский.

По состоянию на 13:50 мск, доллар торговался на Московской бирже на уровне 64,95 руб. Максимум с начала дня достигал 67,44 руб.

Доллар начал дорожать после снижения Центробанком ключевой ставки до 11% 26 мая. После этого экономист Николай Подлевских допускал, что американская валюта может преодолеть планку в 80 руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть