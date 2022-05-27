Инвестор Марчинский объяснил, почему доллар не укрепится до 80-90 рублей в июне

В ближайшие недели доллар не вырастет до уровня конца февраля — начала марта из-за сильного дисбаланса экспорта и импорта российской экономики. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь инвестиционного фонда «Y2 Finance» Ян Марчинский.

«В ближайшее время мы вряд ли увидим падения рубля до уровня 80-90 за доллар. В России по-прежнему сильный дисбаланс экспорта и импорта, нашей экономике на данный период не нужно закупать много валюты. Доллару очень сложно в таких условиях вырастать — особенно в ситуации, когда нерезиденты фактически не допущены к биржевым торгам, а российский газ продают за рубли», — считает Марчинский.

По его мнению, в ближайшее время мы увидим пиковый момент отскока рубля к доллару. Но затем в любом случае произойдет стабилизация. В конце мая — начале июня доллар, скорее всего, поднимется до уровня 72-74 руб. Именно такой курс является наиболее оптимальным для российского бюджета.

«Я думаю, что выше этой планки рубль в ближайшее время не поднимется. Сейчас в целом очень дорогая нефть, баррель Urals торгуется под $85, Brent — под $115. Поэтому у нас сейчас и так бюджет должен хорошо наполняться», — резюмировал Марчинский.

По состоянию на 13:50 мск, доллар торговался на Московской бирже на уровне 64,95 руб. Максимум с начала дня достигал 67,44 руб.

Доллар начал дорожать после снижения Центробанком ключевой ставки до 11% 26 мая. После этого экономист Николай Подлевских допускал, что американская валюта может преодолеть планку в 80 руб.