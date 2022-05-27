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В России ожидается рекордный урожай зерна

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума, пишет РИА «Новости».

Россия в 2021-м собрала 120 млн тонн зерна, в том числе почти 76 млн тонн пшеницы. Рекорд принадлежит 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн, а пшеницы 86 млн тонн.

Ранее президент РФ Владимир Путин также сообщал, что в стране в этом году ожидается рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

Кроме того, Патрушев заявил, что ограничение экспорта удобрений из России продлили до конца года. Это нужно, чтобы обеспечить посевную кампанию будущего года. Однако при необходимости ограничения могут быть пролонгированы.

До этого в СМИ появилась информация, что в Европе могут снизиться объемы урожая без российских азотных удобрений. Так, почти 25% от общего объема импортных азотных удобрений в Европу везутся из России. Также РФ является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в ЕС. Эти соединения составляют основу состава азотных удобрений.

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