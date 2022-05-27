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Оборот от продаж Ozon в первом квартале 2022 года вырос на 139% относительно прошлого года

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Российский универсальный интернет-магазин Ozon сообщил, что оборот от продаж (показатель GMV, включая услуги) компании в первом квартале 2022 года вырос на 139% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.

Уточняется, что за первые три месяца текущего года оборот от продаж интернет-магазина составил 177,5 млрд рублей. За первые три месяца 2021 года показатель составил 74,2 млрд рублей с НДС.

«Результаты первого квартала демонстрируют, как эффект масштаба улучшает нашу экономику: на фоне сохранения высоких темпов роста GMV в 139% снижается отношение операционных расходов и отрицательной EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов) к обороту», — сказали в компании.

По словам финансового директора компании Игоря Герасимова, эффект масштаба удалось добиться благодаря инвестициям в строительство инфраструктуры компании, а также привлечения покупателей и продавцов к сервису.

На этой неделе портал Hi-Tech.Mail.Ru сообщил, что в российском интернет-магазине Ozon мошенники стали использовать новый способ обмана, который оборачивается для жертв потерей денег.

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