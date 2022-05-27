Белый дом: США не обсуждают отмену санкций против РФ в обмен на вывоз зерна с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет. Таковых нет», — сказала она на регулярном брифинге в ответ на вопрос, обсуждается ли в Белом доме отмена ограничительных мер против России при ее содействии в этом вопросе.

Пресс-секретарь также добавила, что сложности с вывозом с Украины продовольствия связаны с Россией.

26 мая президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявлял, что Россия сможет нарастить экспорт зерна и удобрений, если с нее снимут санкции.

Путин также назвал необоснованными обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки в адрес России.

Ранее мировые лидеры обвинили Россию в использовании продовольственного кризиса в качестве «нового мощного оружия».