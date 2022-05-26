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Еврокомиссар заявил, что Россия получает за экспорт энергоносителей €800 млн в день

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Reuters

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что экспорт энергоносителей приносит России €800 млн в день.

По его словам, эти деньги президент России Владимир Путин использует в частности для финансирования военной операции на Украине.

«Эта ситуация не может сохраняться, необходимо расширять санкции», — сказал он в эфире французского телеканала LCI.

Страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций против России из-за военных действий на Украине. Шестой пакет санкций члены ЕС не могут согласовать уже несколько недель. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что камнем преткновения являются споры по условиям эмбарго на российскую нефть.

Шестой пакет предполагает введение запрета на импорт сырой нефти из РФ через полгода, а на импорт нефтепродуктов — в следующем году. При этом ЕС рассматривает возможность разрешить Венгрии, Словакии и Австрии покупать нефть у России даже после введения санкций, чтобы те не заблокировали общеевропейское эмбарго.

Также новые санкции могут коснуться отключения ряда банков России от системы SWIFT и запрета на предоставление консультативных услуг, покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

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