В Кремле оценили предложение Турчака об особой экономической зоне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака создать особую экономическую зону в Донбассе.

«Дело в том, что это (ДНР и ЛНР) — независимые государства. Безусловно, вопрос развития этих государств весьма и весьма актуальный», — сказал он.

Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» предлагает создание особой экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Также он рассказал, что партия закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся «гармонизацией законодательства».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.