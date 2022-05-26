Россия потратила на импортозамещение более 3 трлн рублей за семь лет

На импортозамещение с 2015 года из бюджета России направлено порядка 3,5 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишет ТАСС.

Это расходы, которые были необходимы «исходя из внешних обстоятельств», добавил чиновник в ходе пленарной сессии саммита «Промышленная политика в новых реалиях».

Кроме того, Борисов также сообщил, что Россия с 2014 года потратила 160 млрд руб. на уход от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по собственности и член партии КПРФ Сергей Гаврилов выступил с предложением форсировать проекты импортозамещения. При этом, в первую очередь, в высокотехнологичных сферах — таких как микроэлектроника, транспорт, авиа и двигателестроение.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть программу импортозамещения и форсировать ее выполнение.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, пока что не все так гладко обстоит с импортозамещением в легкой промышленности, а именно – в производстве одежды, где Россия зависит от импорта на 90%.