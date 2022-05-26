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Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на три процентных пункта (с 14 до 11% годовых). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых», — уточнили в Центробанке.

Согласно информации ЦБ, последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен в стране.

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Как менялась ключевая ставка ЦБ
Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой», — пояснили Банке России.

Согласно прогнозу ЦБ годовая инфляция в РФ снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В следующий раз вопрос по ключевой ставке планируется рассмотреть на встрече Совета директоров, она запланирована на 10 июня.

Ранее в ЦБ допустили, что с 2024 года будет обмен цифрового рубля на иностранную валюту.

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