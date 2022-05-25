Италия заморозила имущество граждан России, попавших под санкции Евросоюза

Финансовая гвардия Италии заморозила имущество граждан России, в отношении которых Европейский союз ранее ввел санкции из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы правительственного Дворца Киджи.

Отмечается, что в соответствующий список попала собственность супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского Галины Пумпянской — объект стоимость в €300 тыс. в провинции Лекко, а также принадлежащая сооснователю «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву скульптура за €230 тыс.

По данным Финансовой гвардии Италии, речь идет не об аресте, а о заморозке активов, то есть владельцы не смогут пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Одним из самых грандиозных «лотов» в указанном списке стала яхта Sсheherazade («Шахерезада») за €650 млн, которую итальянские СМИ считают самой дорогой в мире.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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