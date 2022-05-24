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Власти разрешат расторгнуть договоры аренды с магазинами ушедших из России брендов

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Depositphotos

Кабинет министров РФ намерен разрешить торговым центрам разрывать договоры аренды с западными компаниями, решившими уйти из России. Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Меры могут коснуться также представителей организаций, уходящих из России.

«Также планируем скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Ранее в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина», — отметил Мишустин.

Он обратил внимание, что подобные разрывы соглашений приводят к неприятным ситуациям для владельцев помещений.

Как заметил Мишустин, ряд иностранных компаний, прекращая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения в ТЦ.

При этом глава кабмина добавил, что власти хотят предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды.

Ранее стало известно, что Starbucks официально покидает российский рынок. Корпорация продолжит оказывать поддержку двум тысячам сотрудников.

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