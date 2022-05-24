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Спрос на услуги психотерапевтов в России вырос на 81%

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Россияне стали активнее интересоваться услугами психологов и психотерапевтов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

«В апреле 2022 года спрос на психологов по стране вырос на 81% по сравнению с показателями годом ранее», — сообщил Чулков.

Он также добавил, что вдвое увеличилось и количество предложений таких услуг на площадке: по России с апреля прошлого года объявлений стало больше на 106%. «Средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на «Авито Услугах» по стране начинается от 1,5 тыс. рублей», — рассказал Чулков.

Сильнее всего спрос на психологов и психотерапевтов вырос в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге. Самое больше количество объявлений об услугах размещали специалисты из Воронежа, Ульяновска, Тюмени, Иркутска и Ярославля.

«Интерес к услугам психологов увеличился и благодаря возможности дистанционных занятий, поскольку сейчас получать профессиональные консультации можно и по видеосвязи. Такой формат облегчил работу и самим консультантам, а также дал возможность принимать больше клиентов. В ближайшем будущем тенденция роста спроса на психологические консультации сохранится, поскольку люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье», — резюмировал представитель «Авито Услуг».

Более 40% медиков ранее заявили о сложностях с медицинской информационной системой (МИС), с помощью которой планируется автоматизировать документооборот. Среди них 27% рассказали, что этой системой никто не пользуется, а 17,1% указали на ее отсутствие.

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