Ретейлеры Apple начали закрывать часть магазинов в России

Сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, IRG и являющаяся оператором розницы Apple, приступила к закрытию ряда магазинов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации компании, временно прекратили работу в Москве восемь точек, четыре в Петербурге, по одной в таких городах, как Краснодар, Челябинск и Казань. В общей сложности закрылись 87 магазинов.

Как пояснил источник издания на рынке недвижимости, IRG приняла решение приостановить работу магазинов на три месяца. Временное закрытие якобы требуется для отладки логистики.

Предварительно, ретейлер техники Apple договаривается с собственниками помещений касательно условий аренды на время закрытия.

Официальных комментариев по ситуации с магазинам от re:Store пока нет.

Ранее сообщалось, что крупный поставщик Apple сокращает производство из-за локдауна в Китае.

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