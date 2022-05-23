Минфин снизил уровень продаж экспортной выручки в валюте с 80% до 50%

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что это решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

В феврале Минфин России сообщил, что экспортеры в обязательном порядке будут продавать большую часть заработанной ими валюты на внутреннем рынке. Эта часть составляет 80% от выручки, полученной российскими компаниями в рамках всех внешнеторговых договоров

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что ведомство совместно с Центробанком и дальше «при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности».