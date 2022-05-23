Финразведка зафиксировала снижение объема обналички на 9%

В первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Наблюдается общая тенденция снижения уровня вовлеченности кредитно-финансовой сферы в проведение сомнительных операций. В том числе речь идет об обналичивании с использованием банковских карт», — уточнили представители Росфинмониторинга.

В рамках схемы на карты россиян переводятся незаконно полученные деньги (в результате мошеннических или незаконных финансовых схем), которые затем снимаются в банкоматах банков. Владельцев карт называют дропперами.

Спад активности мошенников, которые занимаются незаконным обналичиванием денег с помощью банковских карт, связан с тем, что банки повысили комиссии за снятие наличных, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Обналичка в принципе теряет популярность из-за ввода банками заградительных тарифов. Банки стали вводить такие барьеры в рамках борьбы с незаконными схемами. Люди стали уходить от обналичивания: это неоправданно, не окупается. В отдельных случаях комиссия за обнал может достигать 10%», — пояснил Тосунян.

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что тренд также связан с усилением контроля за операциями россиян со стороны банков, ЦБ и Росфинмониторинга.

Тренд на снижение объемов незаконной обналички ранее фиксировал ЦБ. По данным регулятора, в 2021 году показатель упал на 21% по сравнению с 2020 годом.