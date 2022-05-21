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В США заявили о провале попытки поставить российскую экономику на колени

Аналитик Оуэнс заявил, что санкции не поставили экономику России на колени из-за ее уникальной роли

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Maxim Shemetov/Reuters

Санкции Запада не сумели поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. Такое мнение в своей статье для американского портала OilPrice высказал аналитик Джош Оуэнс.

Он указал, что энергоресурсы и продовольствие России очень важны для глобальной стабильности.

«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — пишет эксперт.

По его словам, РФ добивается внушительного положительного сальдо торгового баланса благодаря экспорту нефти и газа по рекордным ценам.

«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», — отметил Оуэнс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные санкции не помогают их организаторам достичь преследуемых целей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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