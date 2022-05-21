Украина призвала G7 ввести полное нефтегазовое эмбарго против России

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил в беседе с японской газетой Nikkei, что странам Группы семи (G7) следует ввести полное нефтегазовое эмбарго против России из-за специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно полное нефтегазовое эмбарго», — сказал министр.

По его словам, если государства G7 будут и дальше импортировать российский газ, то Москва «будет использовать эти средства для агрессии в отношении Украины».

Марченко также поблагодарил Японию за поддержку стремления отказаться от поставок нефти из РФ и призвал Токио к дальнейшему ужесточению антироссийских санкций.

Кроме того, он указал, что Киев рассчитывает на то, что Япония могла бы воспользоваться замороженными активами Центробанка России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам заключить многосторонний договор, предусматривающий конфискацию активов РФ за рубежом и их передачу «всем пострадавшим от российской агрессии».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.