Сенатор поспорил с министром энергетики США о «вине Путина» в росте цен на бензин

Сенатор от Миссури Джош Хоули назвал «полной чушью» заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что в росте цен на бензин виноват российский президент Владимир Путин. Видео их спора в ходе слушаний в комитете по вооруженным делам сената конгресса США опубликовал Forbes.

Хоули спросил Грэнхолм, считает ли она разразившийся в стране энергетический кризис приемлемым. Министр ответила, что за сложившуюся ситуацию стоит «поблагодарить» президента России Владимира Путина и его действия на Украине.

«Нонсенс! При всем уважении, но это полная чушь», — парировал ей сенатор, указывая на то, что в январе 2021 года средняя цена на бензин в Миссури составляла $2,07, а через восемь месяцев, «задолго до украинского кризиса», выросла на 30% и «с тех пор постоянно увеличивается».

Политик также спросил министра, какие меры она принимает, что изменить политику текущей администрации, «которая истощает наши собственные запасы энергии в этой стране».

Издание Politico писало, что пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась еще одна «головная боль» в сфере энергетики – рост стоимости газа. Так, по информации издания, на прошедшей неделе цена на бензин в Соединенных Штатах побила новый рекорд — $4,40 за галлон (порядка 76 руб. за литр). Цена на природный газ в государстве выросла более чем в два раза, и, невзирая на то, что это будет не так заметно для потребителей, рост стоимости голубого топлива будет способствовать увеличению инфляции.