Канада ввела новые персональные и экспортные санкции против России

Канада ввела новые санкции в отношении 14 физических лиц из России, а также наложила запрет на экспорт в РФ предметов роскоши и компьютерного оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства Канады.

Там отметили, что эти люди связаны со спецоперацией России на Украине.

Помимо этого, ограничения включают запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, запрет на ввоз в Россию алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, элитной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства и товаров, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении оружия.

Как подчеркнули в МИД, эти запреты гарантируют, что Канада согласится с аналогичными мерами против России, введенными союзниками, включая США и Европейский союз.

Ранее министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявлял, что страна запрещает въезд для примерно тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина.