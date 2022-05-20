Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названы сроки поставок зенитных комплексов из ФРГ на Украину 16:55
Лукашенко назвал главное орудие труда белорусов 16:51
Преподавателя танцев из Ижевска будут судить за изнасилование восьми учениц 16:47
Минпромторг предложил россиянам придумать название для бывшего McDonald's 16:47
Минфин РФ выплатил купон по еврооблигациям в долларах и евро «в полном... 16:45
Байден перепутал имена нынешнего и бывшего президентов Южной Кореи 16:41
Американский журналист назвал хоккеиста «Тампы» Кучерова лучшим игроком во... 16:41
Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей 16:41
Сотрудникам Meta* запретили говорить об абортах и заставили поддерживать ЛГБТ 16:40
Бузова перепела хит Лады Дэнс и рассердила фанатов 16:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин поручил оценить необходимость института консолидированной группы налогоплательщиков

close
100%
Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Правительство изучит вопрос целесообразности сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КНГ) в налоговом законодательстве России. С таким поручение обратился президент России Владимир Путин. Документ пресс-служба Кремля опубликовала на сайте главы государства.

К изучению вопроса привлекут заинтересованные органы исполнительной власти субъектов страны и представителей Российского союза промышленников и предпринимателей.

Отчет должны представить до конца лета — 1 сентября. Ответственными по нему назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы.

Институт КГН заработал в России в 2012 году. Компаниям разрешили объединяться в такие группы для уплаты налога на прибыль. В таком случае показатели прибыльности и убыточности всех участников КГН суммируются, и налог поступает от одного налогоплательщика — «ответственного участника».

В КГН объединялись крупнейшие холдинги страны, к примеру «Роснефть», «Северсталь», «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Мечел». Причиной этому был высокий порог вхождения в группу. Каждый участник группы должен иметь выручку за год не менее 100 млрд рублей.

Ранее 20 мая Путин поручил правительству страны провести оценку торговых ограничений со стороны государств-членов Всемирной торговой организации и представить предложения по их обжалованию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть