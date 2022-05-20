Путин поручил оценить необходимость института консолидированной группы налогоплательщиков

Правительство изучит вопрос целесообразности сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КНГ) в налоговом законодательстве России. С таким поручение обратился президент России Владимир Путин. Документ пресс-служба Кремля опубликовала на сайте главы государства.

К изучению вопроса привлекут заинтересованные органы исполнительной власти субъектов страны и представителей Российского союза промышленников и предпринимателей.

Отчет должны представить до конца лета — 1 сентября. Ответственными по нему назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы.

Институт КГН заработал в России в 2012 году. Компаниям разрешили объединяться в такие группы для уплаты налога на прибыль. В таком случае показатели прибыльности и убыточности всех участников КГН суммируются, и налог поступает от одного налогоплательщика — «ответственного участника».

В КГН объединялись крупнейшие холдинги страны, к примеру «Роснефть», «Северсталь», «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Мечел». Причиной этому был высокий порог вхождения в группу. Каждый участник группы должен иметь выручку за год не менее 100 млрд рублей.

Ранее 20 мая Путин поручил правительству страны провести оценку торговых ограничений со стороны государств-членов Всемирной торговой организации и представить предложения по их обжалованию.