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Минфин США: Страны G7 не пришли к общему решению по ограничениям на российскую нефть

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Global Look Press

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы экономических ведомств и ЦБ государств Группы семи (G7) не смогли в четверг прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что американская сторона выдвинула предложение о введении пошлин на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, сохранив при этом объем поставок энергоносителей из РФ. По ее словам, представители стран ЕС пытались добиться введения поэтапного эмбарго топлива к концу 2022 года.

Йеллен добавила, что покупатели нефти из РФ могут достичь договоренности, согласно которой не будут закупать его по ценам, которые превысят определенный уровень. Министр рассказала, что инициатива станет успешной в случае, если к ней присоединятся как можно больше стран.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что государства — члены Европейского союза в настоящее время не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

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