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Участники SberTalk обсудили перспективы развития корпоративного исламского финансирования в России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Казани в рамках XIII международного экономического саммита «Россия – Исламский мир KazanSummit – 2022» прошла сессия SberTalk, на которой участники обсудили перспективы развития рынка исламского финансирования в России.

В мероприятии приняли участие: старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев; глава Татарстана Рустам Минниханов; зампред Правления «Росэксимбанка» Роман Смагин; старший вице-президент, руководитель Sberbank International Тимур Козинцев; вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин и другие.

Как отметил Олег Ганеев, Сбер в сегменте исламского финансирования реализовал восемь сделок на сумму $269 млн. В ближайшее время Сбер представит новые сервисы для мусульман, в частности, банк работает над созданием продукта для кредитования бизнеса в сфере строительства.

Также Тимур Козинцев рассказал, что, несмотря на все сложности, Сбер может и должен сохранить присутствие на международных рынках. Он добавил, что банк активно изучает новые возможности и перспективы в Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин подчеркнул, что всесторонняя поддержка бизнеса стала приоритетом для Сбербанка. Он отметил, что Сбербанк вместе с федеральными органами власти провел большую работу по расширению списка системообразующих предприятий — для оказания мер поддержки от государства.

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