Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит значения в 15%. Об этом сообщает ТАСС.

В скором времени, как считает Орешкин, потребительские цены в России достигнут «устойчивого дефляционного тренда».

Также он добавил, что укрепление рубля в настоящий момент соответствует сильному платежному балансу. По его словам, курс российской валюты в 2022 году является «абсолютно рыночным».

«Многие говорят — что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году...», — обратил внимание Орешкин во время просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание».

Ранее в Банке России заявили о завершении переноса курса рубля в цены на товары.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что регулятор не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах РФ.