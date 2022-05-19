Клишас сообщил о провале программы импортозамещения в России

Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в стране была провалена. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

По его словам, не удалось выполнить данную программу вопреки отчетам.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего», — уточняется в публикации Клишаса.

Как обратил внимание Клишас, провал импортозамещения наблюдается при изучении ассортимента товаров народного потребления, а также и в других сферах.

В марте сообщалось, что уровень импортозамещения критических направлений в России составляет от 80% до 100% .Информацию предоставил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Также стало известно, что Кубанским промышленным предприятиям предоставят займы под 0,1% годовых для импортозамещения.