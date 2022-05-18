Глава Немецкого союза пивоваров заявил, что есть угроза дефицита стеклянных бутылок для пива

Пивовары в Германии, вероятно, столкнутся с дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем, сообщил генеральный директор Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгер Айхел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таблоид.

По информации главы союза, причиной дефицита станет рост цен на стекло.

«Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом... Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад», — отметил Айхел.

Также не исключается, что ряд немецких пивоваров столкнутся с простоем.

Ситуация оценивается как «крайне напряженная», обратил внимание Айхел.

Ранее Германия и некоторые другие страны Евросоюза попросили изменить шестой пакет санкций против России.

Также министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал немцев готовиться к росту цен и ухудшению благосостояния.