РБК: Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков

Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Об этом пишет РБК.

По данным источников, немецкий банк еще в марте закрыл счета ряда финансовых организаций из России, их наименования не уточняются. Один из источников уточнил, что, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — говорится в статье.

Ранее вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что Германию ожидает 10-процентная инфляция в случае отказа от российских энергоресурсов.

Он также предупреждает, что в долгосрочном периоде возможны и более высокие показатели инфляции, а также риски стагнации и сокращения немецкой экономики.