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Стало известно о количестве кредитов у среднего российского заемщика

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в апреле составило 2,2. Об этом пишет RT.

Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, наибольшее число кредитов приходится на возрастной диапазон заемщиков от 25 до 30 лет и от 30 до 40 лет.

За год среднее количество кредитов выросло на 0,1% в возрастных диапазонах до 40 лет, а также от 50 до 60 лет. В остальных группах показатель не изменился.

Также стал известен средний возраст российского заемщика по данным НБКИ. По сравнению с прошлым годом он незначительно увеличился во всех возрастных категориях.

Ранее эксперт Центробанка рассказала «Газете.Ru», как сохранить денежное благополучие в условиях санкций без дополнительных рисков и потерь.

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