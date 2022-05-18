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Юрист рассказал о порядке оплаты кредита при уходе банка из России

Юрист Гусятникова заявила, что при уходе банка из России долги заемщикам не спишут

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Global Look Press

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм» рассказала о порядке оплаты кредита в случае ухода банка из России.

По ее словам, невзирая на то, что финансовая организация, в которой был взят займ, может прекратить свой бизнес в РФ, забыть про долг вряд ли получится.

Так, если банк продал активы в стране другому юрлицу, то выплаты нужно будет делать уже новому собственнику, указала юрист.

«При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора», — сказала она.

Если же банк полностью прекращает свою деятельность в России, то он может самостоятельно продать долг другим финансовым организациям или предложить заемщику самому рефинансировать кредит, продолжила эксперт.

Также она порекомендовала не паниковать, так как ликвидация юридического лица — длительный процесс, который в лучшем случае, если отсутствуют какие-либо проблемы с активами и кредиторами, занимает от восьми месяцев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.Ru», что банки не должны выдавать новые кредиты гражданам, если они тратят на погашение действующих 50-60% дохода.

Таким образом депутат отреагировал на предложение экс-главы Центробанка Сергея Дубинина, заявившего, что новые кредиты нельзя выдавать гражданам с уже имеющимися займами.

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