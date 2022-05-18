Германии предрекли холодную осень без газа из России

Журналист Кристиан Гейниц в своей статье для газеты Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ) написал, что Германию ждут большие убытки и холодная осень, если страна останется без поставок газа из России и не сможет найти им замену.

По его словам, курс немецких властей на отказ от российских энергоносителей предполагает большие трудности для ФРГ, поскольку государство сильнее других в Европе зависит от поставок из РФ. Как заявил автор публикации, если Германия осенью откажется от российского топлива, то ее промышленность понесет огромные потери.

«Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям», — указал экономист.

Он предупредил, что под ударом окажется химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер. Также в стране может наступить волна банкротств и всплеск безработицы, считает обозреватель.

Экономист также отметил, что сжиженный природный газ (СПГ) является альтернативой российскому сырью. Однако Берлин попал в затруднительное положение, так как на строительство терминала для приема топлива понадобится время. Гейниц указал, что Германия не стала возводить его раньше, поскольку российский газ стоил дешевле.

Кроме того, он выразил мнение, что правительство ФРГ может ввести эмбарго на российский газ, только если удастся смягчить последствия такого решения. В настоящее время страна еще способна это сделать, заполнив хранилища и нормировав потребление топлива.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что страна в перспективе преследует цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

До этого верхняя палата парламента Германии приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах страны.