Путин заявил, что Россия должна обращать в пользу ошибки зарубежных стран в нефтяной сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке и обращать себе на пользу непродуманные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, продолжать вести нефтяной бизнес как прежде вряд ли получится и не стоит надеяться на бесконечные ошибки других стран.

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что правительство продолжит создавать условия для изменения бизнес-моделей нефтяных компаний, совершенствовать логистические возможности и систему расчетов в национальных валютах.

Президент добавил, что на нынешнем совещании он предложил обсудить план дополнительных мер, которые позволят защитить национальные интересы и укрепить экономический суверенитет в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее Владимир Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Европы в энергетической сфере. По его словам, увеличение цен на нефть и газ может окончательно подорвать способность большей части европейской промышленности конкурировать.