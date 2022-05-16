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«Детский мир» ушел в убыток на ₽517 млн за первые три месяца 2022 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Убыток «Детского мира» по итогам января — марта 2022 года составил 517 млн рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении отметили, что за аналогичной период 2021 года у «Детского мира» была прибыль в размере 1,3 млрд рублей.

Чистая выручка «Детского мира» за первые три месяца составила 37,9 млрд рублей, показав рост на 6,1%. Чистый долг составляет 31,2 млрд рублей.

В отчете указали, что объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 44,8% от общих продаж. Также компания открыла восемь новых магазинов, среди которых три — в России, два – в Казахстане и два – в Белоруссии, а также один магазин сети «Зоозавр». Общее количество магазинов выросло до 1125 магазинов.

«Детский мир» — советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 году. Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

В конце апреля в компании McDonald's заявили, что потери американской корпорации в результате прекращения работы в России и на Украине составили $127 млн. В отчете компании за первый квартал 2022 года отмечается, что из общей суммы убытков $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату персонала, остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия ресторанов быстрого питания.

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