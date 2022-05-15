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В ДНР принято решение передать украинские банки в госсобственность

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Правительство Донецкой народной республики приняли постановление передать украинские банки, отделения которых расположены на освобожденных территориях в государственную собственность, сообщает РИА «Новости».

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в постановлении.

Ранее Сбербанк инициировал арбитраж против Киева для взыскания убытков от изъятия своих активов.

Украинское правительство передало государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» все российские активы, находящиеся на территории страны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

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