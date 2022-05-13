Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
О жизни художницы Фриды Кало снимут сериал 18:08
В Москве «заминировали» машину экс-заместителя генерального прокурора 18:08
«Интер РАО» с 14 мая прекратит поставки электричества в Финляндию 18:08
Цукерберг постеснялся раскрыть новый гаджет Meta* 18:04
Королева Бельгии Матильда посетила центр для детей с ограниченными возможностями 18:03
МИД Латвии внес в черный список еще 102 россиян 18:01
Экс-главный тренер «Динамо» Кобелев: расширять РПЛ до 18-20 команд нельзя, мы получим... 17:59
«Спартак» выступит в роли хозяина поля в финале Кубка России против... 17:54
Минюст внес в список нежелательных организаций «Крымскую правозащитную группу» 17:52
Под Нижним Новгородом в пятницу перевернулась фура с пивом и усеяла... 17:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Татарстан решил вложить в производство материнских плат ₽2 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
pexels.com

Татарстан может вложить 2 млрд рублей в создание нового завода по производству материнских плат. Об этом в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн» заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, инвестиции в строительство нового завода оцениваются в размере 2 млрд рублей. Для него могут выделить 200 тыс. квадратных метров территорий. При этом в начале будет производиться 300 тыс. изделий в год с ожидаемым приростом до 1 млн штук.

Он добавил, что это проект уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В качестве стартовой площадки была выбрана территория особой экономической зоны в Лаишевском районе на территории «Иннополиса». Проект разрабатывался совместно с компанией International Computers Limited (ICL).

ICL— одна из крупнейших российских IТ-компаний, которая находится в Казани. Организация предоставляет весь спектр IТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем и британской компанией International Computers Limited (ICL).

В конце апреля глава компании-разработчика элементной компьютерной базы Intel Патрик Гелсингер заявил, что мировой дефицит полупроводников сохранится до 2024 года. По данным компании, сейчас из-за снижения спроса в потребительском сегменте ПК на складах партнеров Intel появились излишки процессоров, но во втором полугодии спрос начнет расти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть