Татарстан решил вложить в производство материнских плат ₽2 млрд

Татарстан может вложить 2 млрд рублей в создание нового завода по производству материнских плат. Об этом в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн» заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, инвестиции в строительство нового завода оцениваются в размере 2 млрд рублей. Для него могут выделить 200 тыс. квадратных метров территорий. При этом в начале будет производиться 300 тыс. изделий в год с ожидаемым приростом до 1 млн штук.

Он добавил, что это проект уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В качестве стартовой площадки была выбрана территория особой экономической зоны в Лаишевском районе на территории «Иннополиса». Проект разрабатывался совместно с компанией International Computers Limited (ICL).

ICL— одна из крупнейших российских IТ-компаний, которая находится в Казани. Организация предоставляет весь спектр IТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем и британской компанией International Computers Limited (ICL).

В конце апреля глава компании-разработчика элементной компьютерной базы Intel Патрик Гелсингер заявил, что мировой дефицит полупроводников сохранится до 2024 года. По данным компании, сейчас из-за снижения спроса в потребительском сегменте ПК на складах партнеров Intel появились излишки процессоров, но во втором полугодии спрос начнет расти.