Путин заявил, что рубль показал лучшую динамику среди всех валют мира в 2022 году

Российская официальная валюта в 2022 году показывает лучшую динамику среди всех валют мира. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», — сказал президент.

Однако глава государства считает, что некоторые тенденции в российской экономике требуют особого внимания. Например, от значений прошлого года отстает внутренний спрос в России. Кроме того, сокращается объем денег на счетах предприятий и граждан.

По его словам, эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. Президент полагает, что риски нужно снижать, опираясь, в том числе на успешный опыт России адресных действий в условиях пандемии в 2020 и 2021 годах.

Ранее 12 мая Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб.