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Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис

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Президент России Владимир Путин сообщил, что санкции против РФ во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис», — сказал Путин.

По его словам, руководствуясь «близорукими, раздутыми политическими амбициями» авторы этих санкций бьют по собственным национальным интересам, экономикам, благополучию своих граждан.

Как предупреждает президент, продолжение «санкционной одержимости» Запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан Евросоюза и беднейших стран мира.

При этом он отметил, что Россия успешно справляется с санкциями, рубль в текущем году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, а инфляция замедляется, в то время как в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых.

Накануне сообщалось, что уровень инфляции в Германии вырос в апреле до 7,4%, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений после объединения государства.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило, что добыча нефти в мире в апреле 2022 года снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Россией. В начале мая глава британской нефтегазовой компании Бернард Луни заявил, что в России общая добыча нефти сократилась на 1 млн баррелей в сутки. По его словам, когда новые антироссийские санкции вступят в силу, добыча нефти в России может сократиться еще в два раза от этих цифр.

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