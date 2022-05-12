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Швеция отклонила заявку «Аэрофлота» на полеты в Стокгольм из-за санкций против РФ

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Depositphotos

Правительство Швеции отклонило заявку российской авиакомпании «Аэрофлот» на выполнение полетов между Москвой и Стокгольмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Как заявил министр инфраструктуры Томас Энерут, шведское правительство работало вместе с Евросоюзом над введением жестких санкций против России, в связи с этим оно отклоняет заявку «Аэрофлота».

Он также добавил, что Швеция продолжит оказывать давление на Россию.

В пресс-релизе уточняется, что авиакомпания хотела получить разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Стокгольмом в летний период этого года.

В сообщении поясняется, что российским самолетам запрещено садиться, взлетать или летать над странами Евросоюза из-за введенных санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» с 5 мая возобновляет регулярные рейсы в Индию. Также авиакомпания с 13 мая возобновит полеты на Мальдивы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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